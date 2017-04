2016-2017 Akron-Westfield FFA members

The Akron-Westfield FFA consists of (Front Row l-r:) Officers: Kammi Bishop, Laken Mullinix, Aaron Hartman, Danika Tindall, Brendan Kroksh, Cody Hillrichs and (Second Row l-r:) Members Natalie Harvey, Callie Henrich, Lexi Koele, Ann Hedlund, Michael Finzen, (Third Row l-r:) Autumn Stowe, Alyson Ten Napel, Scott Toben, Brandon Tentinger, Dominic Trobaugh, Jacob Foley, Paul Knapp, (Fourth Row l-r:) Sydnie Clark, Lily Kenny, Alyssa Musel, Levi Hemmelrick, Kendra Ericson, Olivia Horn, Daytona Foley, Cori Main, Isabelle Fegley, (Fifth Row l-r:) Grace Martinsen, Carter Meinen, Kyle Welch, Brett Tentinger, Ali Welch, Elise Knapp, McKenna Henrich, Hailey Wilken, and Hannah Welch.