A-W track teams bring home 10 first places from West Sioux meet

The Akron-Westfield track teams brought home 10 first place finishes between them from the May 4 West Sioux Coed Relays. The girls finished in second place while the boys finished in third place.

Firsts were achieved by:

Shaylee Siebens, 100 Meter Dash, 13.37

Kailee Tucker, High Jump, 4’9”

Kiana Appley, Long Jump, 15’9”

Callie Henrich, Shot Put, 37’ 5.5”

Callie Henrich, Discus Throw, 112’1”

Girls’ 4×100 Meter Relay Team, Brynn Van Eldik, Kiana Appley, Jordan Neubrand, Shaylee Siebens, 53.03 seconds

Ty DeRocher, 110 Meter Hurdles, 16.07

Boys’ 4×100 Meter Relay Team, Cal Eskra, Aaron Allard, Austin Allard, Leighton Blake, 45.45

Boys’ 4×200 Meter Relay, Cal Eskra, Aaron Allard, Austin Allard, Leighton Blake, 1:34.78

Boys’ 4×110 Meter Shuttle Hurdle, Ty DeRocher, Austin Allard, Aaron Allard, Leighton Blake, 1:02.57.

Boys

Other finishes for the boys:

Second place

Ty DeRocher, 400 Meter Hurdles, 1:01.76

Christian Wolthuizen, High Jump, 5’6”

Austin Allard, Long Jump, 19’9.75”

Third place

800 Sprint Medley, Cal Eskra, Nick Jacobs, Aaron Allard, Ty DeRocher, 1:40.66

Fourth place

Christian Wolthuizen, 100-Meter Dash, 11.89

Fifth place

Cal Eskra, 100 Meter Dash, 12.03

Christian Wolthuizen, 110-Meter Hurdles, 18.55

Distance Medley Relay Team, Conner Anderson, AJ Nemesio, Casey Wall, Michael Finzen, 4:11.31

Sixth place

Michael Finzen, 200-Meter Dash, 25.16

Jackson Newton, 3,200-Meter Run, 11:58.74

4×400 Meter Relay, Scott Toben, Hunter Walkingstick, Schon Mack, Damien Ericson, 4:15.75

Michael Finzen, Long Jump, 17’10.5”

Scott Toben, Shot Put, 35’11”

Eighth Place

Ben Liebetrau, 800 Meter Run, 2:47.55

Damien Ericson, Shot Put, 35’6”

Levi Hemmelrick, Discus Throw, 102’7”

Boys’ Team Standings

1. Hinton, 123

2. Gehlen, 117

3. A-W, 84

4 Remsen-St. Mary’s, 71

5 West Sioux, 58

6. MMC-RU, 46

7. Trinity Christian, 39

8. Alcester-Hudson, 31

9. Hinton JV, 15

Girls

Other finishes for the girls:

Third place

Brynn Van Eldik, 100 Meter Dash, 13.61

4×400 Meter Relay, Kailee Tucker, Elizabeth Caballero, Sarah Ritz, Jaden Harris, 5:46.90

Courtney Waterbury, High Jump, 4’6”

Kaberly Coyle, Discus Throw, 97’0”

Fourth place

Jessica Hansen, 100 Meter Hurdles, 18.97

McKenna Moats, 400 Meter Hurdles, 1:20.82

Fifth place

Courtney Waterbury, Long Jump, 14’4.5”

Sixth place

Jennifer Ritz, 400 Meter Dash, 1:14.42

Danika Tindall, 1,500 Meter Run, 6:12.25

Sarah Ritz, 100 Meter Hurdles, 19.73

Kammi Bishop, 400 Meter Hurdles, 1:28.41

4×200 Meter Relay Team, Kailee Tucker, Elizabeth Caballero, Sarah Ritz, Jaden Harris, 2:08.60

Seventh Place

800 Sprint Medley, Jordan Neubrand, Brynn Van Eldik, Kiana Appley, Kailee Tucker, 2:09.78

Girls’ Team Standings

1. Hinton, 116

2. A-W, 105

3. Gehlen, 96,

4. MMC-RU, 73

5. West Sioux, 58

6. Alcester-Hudson, 49

7. Remsen-St. Mary’s, 36

8. Trinity Christian, 27