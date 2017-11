Large Group Speech students start readying for competition

Posted November 30, 2017 at 6:00 am

The 2018 Akron-Westfield Large Group Speech cast lists have been announced. Ensemble Acting – “If It Don’t Hurt, It Ain’t Love” Jack Anderson, Max Anderson, Laken Mullinix, Megan Swancutt. Ensemble Acting – “Finis” Kiana Appley, Aaron Hartman, Nash Lininger, Jordan Neubrand. Ensemble Acting – “Nothing In Common” Emmy Knuth, Autumn Stowe. Readers Theatre – “Secrets” Jack Anderson, Max Anderson, Kiana Appley, Autumn Bundy, Chance Foster, Aaron Hartman, Kayla Johnson, Emmy Knuth, Nash Lininger, Laken Mullinix, Jordan Neubrand, Megan Swancutt, Kailee Tucker, Rose Witt. Choral Reading Ean Beavers, Autumn Bundy, Daytona Foley, Chance Foster, Kayla Johnson, Taylor Pierce, Jennifer Ritz, Sarah Ritz, Emme Rohlfs, Cameron Schroeder, Alyson TenNapel, Kailee Tucker, McKenna Van Eldik, Cheridan Wenzel, Rose Witt. Group Improv Ean Beavers, Daytona Foley, Cameron Schroeder, Cheridan Wenzel. JV Ensemble Acting Justin Ford, Tori Nemesio JV Readers Theatre Jader Briggs, Sophia Knuth, Natalie Lewison-Brooks, Emma Martinac, Madelynn Munsen, Hannah Schwartz, Kyle Welch.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.