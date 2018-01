Posted January 13, 2018 at 10:53 pm

Front Row: Jacob Myers, Landon Schuknecht, Tyson Fairbanks, Parker Britton, Sam Philips, Bryce Stowe, Colby Main Middle Row: Michael Swancutt, Tanner Staffon, Bryce Jurgensen, Matthew Nielsen, Jacob Hankins, Michael Varns, Garrett Rush Back Row: Ashton Otten, Cade Walkingstick, Lukas Langley

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.