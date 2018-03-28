APRIL BIRTHDAYS

Posted March 28, 2018 at 6:09 pm

April Wortman—April 1

Amy Small—April 1

Brooke Rolfes—April 1

Elizabeth Mace—April 1

Mark Oltmanns—April 1

Joy Dirks—April 1

Jon Coyle—April 2

Tessa Sievert—April 2

Talia Evenson—April 2

Marvin Hitzemann-April 2

Kendal Lynn—April 2

Kendal Solomon—April 2

Oliver Elliott—April 2

Jim Scott—April 3

Kristin Wicks—April 3

Matt Heeren—April 4

Michelle Heeren—April 4

Sibyl Campbell—April 6

Bill Burrack—April 6

Holly Kutz—April 6

Sue Brown—April 6

Spenser Wardrip—April 7

Kenny Waag-April 7

Dave Draayer—April 8

Eugene Stabe—April 8

Viola Gabel—April 8

Cindy Koopmans—April 9

Jordan Harris—April 9

Amber Smith—April 9

Penny Caskey—April 9

Parker Burrack—April 10

Brenda Groon—April 11

Karen Barwick—April 12

Kate Dreeszen—April 12

Mikara Bonham—April 12

Jim Welch—April 12

Steve Hoffman—April 12

Heidi Renken—April 13

Bud Kots—April 13

Erika Clark—April 14

Kristin Martin—April 14

Gus Martin—April 14

Angela Auchstetter—

April 14

Judy Zoeller—April 15

Tom Ross—April 16

Erin Mathistad—April 16

Char Hodnefield—April 16

Susan Meerdink—April 17

Mary Wilken—April 19

Wanda McCrill—April 19

Nathan Harris—April 19

Nancy Enstrom–April 20

Becky Klaus—April 20

Ashley Stabe—April 20

Barbara Jean Knecht—

April 20

David Lewison—April 21

Jane Reed—April 21

Charles Von Hagel—

April 21

Lucille Lanning—April 22

Marlenne Arreola-April 22

Clark Danielson—April 23

Natalie Sheveland-April 23

Joyce Scherner—April 23

Wilma Kulvik—April 23

Marlene Feauto—April 24

James Elliott—April 25

Chris Colt—April 26

Charlene Martin—April 26

Lucy Colt—-April 26

Doug McCorkell—

April 27

Joel Schroeder–April 27

Debbie Lewison—April 27

Brandon Tentinger—

April 27

Brian Kelley—April 27

Doug McCorkell- April 27

Cole Graber–April 28

Samantha West—April 28

Dave Heeren—April 28

Sonny Lennon—April 29

Andres Arreola—April 29

Earl “Buster” Hilliker—

April 29

Jordan Hoffman—April 29

Wes Bonham—April 30

Colby Den Hartog—

April 30

Comments are closed.

Bla