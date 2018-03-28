APRIL BIRTHDAYS

April Wortman—April 1
Amy Small—April 1
Brooke Rolfes—April 1
Elizabeth Mace—April 1
Mark Oltmanns—April 1
Joy Dirks—April 1
Jon Coyle—April 2
Tessa Sievert—April 2
Talia Evenson—April 2
Marvin Hitzemann-April 2
Kendal Lynn—April 2
Kendal Solomon—April 2
Oliver Elliott—April 2
Jim Scott—April 3
Kristin Wicks—April 3
Matt Heeren—April 4
Michelle Heeren—April 4
Sibyl Campbell—April 6
Bill Burrack—April 6
Holly Kutz—April 6
Sue Brown—April 6
Spenser Wardrip—April 7
Kenny Waag-April 7
Dave Draayer—April 8
Eugene Stabe—April 8
Viola Gabel—April 8
Cindy Koopmans—April 9
Jordan Harris—April 9
Amber Smith—April 9
Penny Caskey—April 9
Parker Burrack—April 10
Brenda Groon—April 11
Karen Barwick—April 12
Kate Dreeszen—April 12
Mikara Bonham—April 12
Jim Welch—April 12
Steve Hoffman—April 12
Heidi Renken—April 13
Bud Kots—April 13
Erika Clark—April 14
Kristin Martin—April 14
Gus Martin—April 14
Angela Auchstetter—
April 14
Judy Zoeller—April 15
Tom Ross—April 16
Erin Mathistad—April 16
Char Hodnefield—April 16
Susan Meerdink—April 17
Mary Wilken—April 19
Wanda McCrill—April 19
Nathan Harris—April 19
Nancy Enstrom–April 20
Becky Klaus—April 20
Ashley Stabe—April 20
Barbara Jean Knecht—
April 20
David Lewison—April 21
Jane Reed—April 21
Charles Von Hagel—
April 21
Lucille Lanning—April 22
Marlenne Arreola-April 22
Clark Danielson—April 23
Natalie Sheveland-April 23
Joyce Scherner—April 23
Wilma Kulvik—April 23
Marlene Feauto—April 24
James Elliott—April 25
Chris Colt—April 26
Charlene Martin—April 26
Lucy Colt—-April 26
Doug McCorkell—
April 27
Joel Schroeder–April 27
Debbie Lewison—April 27
Brandon Tentinger—
April 27
Brian Kelley—April 27
Doug McCorkell- April 27
Cole Graber–April 28
Samantha West—April 28
Dave Heeren—April 28
Sonny Lennon—April 29
Andres Arreola—April 29
Earl “Buster” Hilliker—
April 29
Jordan Hoffman—April 29
Wes Bonham—April 30
Colby Den Hartog—
April 30