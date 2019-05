Track teams compete at West Lyon

Posted May 2, 2019 at 5:00 am

The Akron-Westfield track teams competed in the West Lyon Co-Ed Invitational April 23. Girls Placing first: Shaylee Siebens, 100 meter dash, 12.71; Shaylee Siebens, 200 meter dash, 26.89 Placing second: Jayla Berg, discus, 94-06 Placing third: Tori Nemesio, 100 meter hurdles, 18.16 Placing fourth: 4×100 meter relay team of Chloee Colt, Tori Nemesio, Hailey Wilken, Shaylee Siebens, 54.76; 4×200 meter relay team of Emma Noll, Emmalee Wilken, Kailey Jackson, Aubie Hartman, 2:09.19; 4×100 meter shuttle hurdle team of McKenna Moats, Tori Nemesio, Neveah Beyer, Sarah Ritz, 1:23.15; Jayla Berg, shot put, 33-07.00 Placing fifth: Hailey Wilken, long jump, 14-03.25 Placing sixth: Natalie Toben, 100 meter dash, 14.45; McKenna Moats, 400 meter hurdles, 1:20.96; Kailee Tucker, high jump, 4-04.00; Shaylee Siebens, long jump, 14-07.25 Placing seventh: Jennifer Ritz, 400 meter dash, 1:15.85 Placing ninth: Sarah Ritz, 100 meter hurdles, 21.00 Placing eleventh: Kailey Jackson, 200 meter dash, 26.89 Boys Placing second: Josh Armstrong, 110 meter hurdles, 16.31; Levi Hemmelrick, shot put, 42-02.00 Placing fourth: Dakota Heeren, 400 meter dash, 57.52; Jackson Newton, 3200 meter run, 11:31.86; 800 sprint medley relay team of Leighton Blake, Josh Armstrong, Chris Steffen, Dallas Smith, 1:41.08; 4×110 meter shuttle hurdle team of Josh Armstrong, Aydin Dicks, Chris Steffen, Leighton Blake, 1:06.40 Placing fifth: 4×100 meter relay team of Leighton Blake, Chris Steffen, Josh Armstrong, Dallas Smith, 46.31; Levi Hemmelrick, discus, 118-06 Placing seventh: Tanner Derochie, 200 meter dash, 25.09; Hunter Walkingstick, long jump, 16-10.50 Placing eighth: Tanner Derochie, 100 meter dash, 12.46; Jackson Newton, 1600 meter run, 5:27.40 Placing ninth: Hunter Walkingstick, 100 meter dash, 12.50 Placing tenth: Cael Moffatt, discus, 74-11

