2019 Lady Westerners’ Volleyball Team

Posted August 29, 2019 at 3:34 pm

The 2019 Akron-Westfield volleyball team consists of (Front Row l-r:) Jaden Harris, Melissa Meinen, McKenna Moats, McKenna Van Eldik, Kailee Tucker, Autumn Bundy, (Second Row l-r:) Yaritza Gonzalez, Hailey Wilken, McKenna Henrich, Molly Vondrak, Tori Nemesio, Emma Noll, Claudia Di Candia, (Third Row l-r:) Kailey Jackson, Chloee Colt, Megan Meinen, Aubie Hartman, Jadin Hartman, Presley Marnach, Madison Green, Jersey Wendel, Taryn Wilken, Natalie Nielsen, (Fourth Row l-r:) Coach Robyn Van Eldik, Faith Brown, Ellie Martinsen, Katie Johnson, Alyssa Nemesio, Alexa Swoyer, Lauryn Saathoff, Assistant Coach Lauren Blinde, (Back Row l-r:) Cambrie Raub, Savannah Bursell, Ryenn Beavers, Kayla Johnson, Mikenna Fairbanks and Natalie Olson.

