2019 A-W football

The 2019 Akron-Westfield football team members are (Front Row l-r:) Chance Foster, Caleb Bernard, Dallas Smith, Sean Steffen, Cole Moffatt, Logan Smith, Jack Anderson, Levi Hemmelrick, Daytona Foley, Jeremy Bosse, Jackson Newton, Hunter Walkingstick, Colton Dennison, (Second Row l-r:) Bryce Stowe, Sam Philips, Jader Briggs, Elijah Hoffer, Kaden Hebert, Tanner Derochie, Brett Tentinger, Trevor Miller, (Third Row l-r:) Cade Walkingstick, Derek Vanderlinden, Lakin Heeren, Johnny Watkins, Alex Bernard, Carson James, Cael Moffatt, Landon Schuknecht, (Fourth Row l-r:) Tanner Staffon, Michael Swancutt, Jacob Myers, Michael Varns, Lane Kenny, Lukas Taylor, (Back Row l-r:) Coaches Josh Armstrong, Nick Jacobs, Devon Myers, Eric Walkingstick, Kent Johnson, Ryan Bergman. Cheerleaders: Nola Schierling, Hannah Everingham, Sophia Knuth, Alyssa Frye, Sophia Martinac, Emma Martinac.