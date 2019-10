Greater Hoyt School Class of 1904

Posted October 11, 2019 at 3:19 pm

(Seated l-r:) Leonard Lamoureux, Race Tremaine, Vera Peterson Hagler, Nap Lamoureux, (Second Row l-r:) Joe Waterbury, Edith Stoutenburg, Iona Koch Daglish, Wilma Raver Boden, Eva Stoutenburg, Dalton Bellwood, Olga Anderson Flowers, Milda Gustafson, Harold Gustafson, (Third Row l-r:) Morris Peterson, Tillie Fredell Koch, Francis Peterson, Edna Anderson Smith, Florence Waterbury Bellwood, teacher, Agnes Raver Claassen, Ogda Fredell Anderson, Rudolph Gustafson, Florence Waterbury Sprenger, (Fourth Row l-r:) Eddie Anderson, Emil Fredell, Elmer Fredell, Aylmer Peterson, August Fredell, Albert Elliott, Lee Stourtenburg, (Fifth Row l-r:) Alve Bellwood, Franklin Koch, Rudolph Anderson, Ralph Peterson, Earl Elliott, Roy Peterson, and Roy Gustafson.