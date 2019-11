A-W sports schedules

Posted November 27, 2019 at 10:10 pm

BASKETBALL All games are G/B starting at 6 p.m. Dec. 3 – Harris Lake Park, Home Dec. 6 – South O’Brien, Home Dec. 10 – West Sioux*, Away Dec. 13 – Trinity Christian*, Home Dec. 17 – Remsen St. Mary’s*, Home Jan. 3 – Hinton*, Home Jan. 6 – Lawton-Bronson, Away Jan. 10 – South O’Brien*, Away Jan. 14 – West Sioux, Home Jan. 16 – Alcester-Hudson, Home Jan. 17 – Gehlen Catholic*, Away Jan. 21 – Remsen St. Mary’s, Away Jan. 23 – Elk Point-Jefferson, Away Jan. 24 – MMCRU*, Home Jan. 28 – Hinton, Away Jan. 31 – Harris Lake Park*, Away Feb. 4 – Gehlen Catholic, Home Feb. 7 – Hartley-Melvin-Sanborn*, Home Feb. 11 – Unity Christian*, Home Feb. 14 – Westwood (JV/V-B), Home *denotes WEC games WRESTLING Dec. 3 – WC, AW, SC, SCE, 5:30 p.m., Home Dec. 7 – SBL Tournament, 9:30 a.m., Away Dec. 10 – AW, KP, WM, DV, 5:30 p.m., Kingsley-Pierson Dec. 14 – A-W Tournament, 10 a.m., Home Dec. 17 – Western Christian/Le Mars, 6 p.m., Hull Dec. 21 – Elk Point-Jefferson, 10 a.m., Away Jan. 2 – CL, SO, AW, WS, 6 p.m., West Sioux Jan.. 11 – Graettinger/Terril Tournament, 10 a.m., Away Jan. 14 – AW, SL, SBL, 6 p.m., Home Jan. 18 – BHRV Tournament, 10 a.m., Rock Valley Jan. 21 – S-SOB, AW, Hinton, Westwood, 5 p.m., Sheldon Jan. 24-25 – Battle Creek/Ida Grove, Inv. TBA, Away Jan. 28 – HMS, LW, AW, Hinton, 5:30 p.m., HMS Feb. 1 – Kingsley-Pierson Tournament, 9:30 a.m., Away Feb. 8 – Sectionals, 12 p.m. TBA Feb. 15 – Districts, 12 p.m., TBA Feb. 20 – State tournament

